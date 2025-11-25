Haberler

Fındıklı'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Rize'nin Fındıklı ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte kadınlar, şiddetin karşısında dayanışma sergileyerek haklarını savundu. Yürüyüşte, kadına yönelik şiddet, çocuk işçiliği ve sosyal adalet talepleri dile getirildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün birbirimize omuz verdiğimiz, sesimizi büyüttüğümüz, hayatta kalanların direncini ve aramızdan koparılan kadınların acısını birlikte taşıdığımız gün.Bugün, bir kez daha şiddete uğrayan, öldürülen kız kardeşlerimiz için; istismara maruz bırakılan, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz kadın ve çocuk işçilerin çalınan hakları ve hayatları için bir aradayız.Kadınlar evde, fabrikada, tarlada, ofiste; kayıtlı ya da kayıtsız, güvencesiz işlerde görünmeyen bir emeği sırtlıyor. Kadın emeği görünmez kılındıkça kadınların hayatları da değersizleştiriliyor. Ucuz ve güvencesiz işler en çok kadınlara ve çocuklara dayatılıyor. İş güvenliği yok, sigorta yok, sendika yok. Kar hırsının, denetimsizliğin ve 'nasıl olsa ses çıkarmazlar' diye bakan bir zihniyetin hedefindeyiz.

Okula gidemeyen, temiz gıdaya erişemeyen, küçücük bedenleriyle çalışmak zorunda bırakılan çocuklar gerçeğimiz. Ağrı'da, 14 yaşındaki tarım işçisi Nursefa Samur'un ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin altında kalarak yaşamını yitirmesi bir kaza değil; derin yoksulluğun, denetimsizliğin, devlet sorumsuzluğunun ve çocuk işçiliğinin bir sonucudur. Denetimsizlik, güvencesizlik ve kayıt dışılık; şiddetin ve ölümün zeminidir. Çocuk işçiliği apaçık bir istismardır.Bu sistem çocuklara, kadınlara, hayvanlara; işkenceden, iş cinayetlerinden ve yoksulluktan başka ne veriyor? Rojin Kabayş, Ayşe Tokyas ve isimlerini sayamadığımız tüm kadınlar ve çocuklar… Hepsi bu düzenin "kabul edilebilir kayıpları" haline getirilmeye çalışılıyor. Bizi hiçbir kaybın kabul edilebilir olduğuna alıştıramayacaksınız.

İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girene, gereği yerine getirilene ve 6284 sayılı yasa etkin biçimde uygulanana kadar mücadeleyi büyüteceğiz. Hayatlarımız bir erkeğin hayatından daha az değerli değil.Biz kadınlar; bu ülkede faillerin değil mağdurların cezalandırıldığı bir iklimde bu çürümüşlüğün karşısında direnmeye, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu ülkede öldürülen kadınların ve susturulan çocukların ahı yerde kalmayacak."

Kaynak: ANKA / Yerel
