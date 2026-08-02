Haberler

Fındık işçilerinin "Gurbet" mesaisi başladı

Fındık işçilerinin 'Gurbet' mesaisi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz’de fındık hasadına günler kala, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen mevsimlik tarım işçileri Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çadırlarını kurmaya başladı.

Karadeniz'de fındık hasadına günler kala, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçileri Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çadırlarını kurmaya başladı. 7 Ağustos'ta başlayacak hasadı bekleyen işçiler, umutlarını bu sezonun bereketine bağladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 Ağustos'ta başlaması beklenen fındık hasadı öncesinde mevsimlik tarım işçileri bölgeye gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden aileleriyle birlikte gelen işçiler, Mollabey Köyü'nde kendileri için hazırlanan konaklama alanına çadırlarını kurarak hasat sezonunu beklemeye başladı. Kadınlar sac üzerinde yufka ekmek pişirirken, gençler çadırların kurulumuyla ilgileniyor. Aile büyükleri ise fındık üreticileriyle yevmiye ve çalışma şartlarını görüşüyor.

Şanlıurfa'dan yaklaşık 22 saatlik yolculuğun ardından 20 kişilik ekibiyle Alaplı'ya gelen Mehmet Ali Hatipoğlu, sezonun bereketli geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Hatipoğlu, "Güneydoğu ve çeşitli illerden buraya geliyoruz. Fındık sezonu başlamış durumda. Yaklaşık bir ay boyunca Alaplı'da çalışacağız. Daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine geçerek yaklaşık 20-25 gün daha fındık toplayacağız. Okullar açılmadan önce hasadı tamamlayıp memleketlerimize döneceğiz. Bu yıl hava şartları geçen yıla göre daha iyi geçti. İnşallah hem üreticiler hem de emek veren işçiler için bereketli bir sezon olur" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Güneş Öğüş ise hasadın başlamasını beklediklerini belirterek, "Burada hasat 7 Ağustos'ta başlayacakmış. Ayın 7'sini bekliyoruz. İnşallah güzel ve bereketli bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Alaplı'da ilk kafilenin yerleştiği Mollabey Köyü'ndeki konaklama alanında önümüzdeki günlerde farklı illerden gelecek mevsimlik tarım işçilerinin de yerlerini alması bekleniyor. İşçiler, yaklaşık bir ay sürecek fındık hasadının ardından farklı illerdeki hasat bölgelerine geçerek sezonu tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Bu ilk kez açıklandı! FETÖ'cü hainle ilgili gündem yaratacak detay
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu
İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak

İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Elazığ'da orman yangını: Ekipler zamanla yarışıyor

Gece başladı, müdahale sürüyor: Ekipler zamanla yarışıyor
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin