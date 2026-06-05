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Filografi sanatına yerli ve pratik çözüm

Filografi sanatına yerli ve pratik çözüm
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Erzurum'da tasarlanan yeni bir cihaz, filografi sanatında çivilerin yüzeye hızlı, düzenli ve güvenli yerleştirilmesini sağlayarak üretimi kolaylaştırıyor. Geleneksel yöntemlere göre zamandan tasarruf ve daha estetik sonuçlar sunan cihaz, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri başta olmak üzere sanatseverler tarafından ilgi görüyor.

El sanatları arasında önemli bir yere sahip olan filografi sanatında üretimi kolaylaştıracak yeni bir cihaz tasarlandı.

Filografi çalışmalarında kullanılan çivilerin yüzeye daha hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlayan cihaz, sanatseverlerin ve kursiyerlerin işlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Geleneksel yöntemlerle uzun zaman alan çakma işlemlerini pratik hale getiren sistem sayesinde, filografi çalışmalarında hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de daha estetik sonuçlar elde ediliyor.

Özellikle Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerler için büyük kolaylık sağlayan cihaz, üretim sürecini hızlandırmasıyla dikkat çekiyor.

Tasarımı yapılan mekanik düzenek sayesinde çiviler belirlenen noktalara daha düzgün bir şekilde yerleştirilebiliyor. Bu durum hem el işçiliğindeki hata payını azaltıyor hem de filografi sanatına ilgi duyan yeni kursiyerlerin çalışmalarını daha rahat gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

El emeği ve sabır gerektiren filografi sanatında yenilikçi bir yaklaşım sunan cihazın, kurslarda ve atölyelerde yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Sanatın gelişmesine katkı sağlayacak bu tür çalışmaların, geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasında da önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Filografi ustaları ve kursiyerler tarafından ilgiyle karşılanan cihaz, el sanatlarında teknoloji ve üretkenliğin bir araya geldiği başarılı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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