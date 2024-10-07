Üye Girişi
Haberler

Filistin'e Destek için İsrail Konsolosluğu'na Yürüyüş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla yapılan eylemde, Filistin Özgürlük Platformu üyeleri Levent Metro İstasyonu'ndan İsrail Konsolosluğu'na yürüyerek Filistin'e destek verdiler. Eylemde 'özgür Filistin' sloganları atıldı ve basın açıklaması yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların 1. yılında Filistin'e destek vermek için Levent Metro İstasyonu'dan İsrail Konsolosluğuna yürüyüş düzenlendi.

Gazze'de yaşanan soykırımın 1. yılında Filistin'e destek vermek için 'Filistin Özgürlük Platformu' üyeleri, Levent Metro İstasyonu'ndan İsrail Konsolosluğu'na yürüyüş gerçekleştirdi. Filistin bayrakları ve flamalarla konsolosluğa yürüyüş yapan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, katil ABD", "Yıkılsın siyonist İsrail", "Yaşasın küresel intifada" sloganları attı. Filistin Özgürlük Platformu adına basın açıklaması yapan Yasemen Çoban, "Bir yıl hem acı ve yıkım dolu hem de ilham verici bir direniş dönemi oldu. Bu bir yılda 76 yıldır Filistin'de gerçekten nelerin yaşandığını bir kez daha gördük. Bir süredir İsrail'in bir işgal devleti olarak soykırıma odaklanmış korsan bir yapılanma olduğu unutulmuştu. Siyonist propaganda hegemonya kurmuş ve iki devletli çözümün bir çözüm olduğu ve buna da Filistin'de direniş örgütlerinin karşı çıktığını hakim bir fikir haline getirmişti. Oysa biz yıllardır Filistin'le dayanışma örgütleyenler biliyoruz ki İsrail söz konusu olduğunda giriş cümlesi, bu devletin soykırımcı bir işgal devleti olduğu olmalıdır. Bu gerçek bir daha asla unutulmamalıdır. İsrail'in emperyalist ülkeler tarafından desteklenen yerleşimci sömürgeci mantığı son bir yılın her bir ayında, gününde ve saatinde daha da görünür hale geldi. The Independent gazetesi bugüne, 7 Ekim'e özel bir manşet attı ve şöyle yazdı: 1 sene içinde: 41 bin 870 insan öldürüldü. Ölenlerin 11 binden fazlası çocuk, 6 binden fazlası kadın. 36 hastaneden 31'i hasarlı, 70 bini ev 164 bin bina yıkıldı. Tıbbi müdahale gereken hasta 12 bin. Rejimin apartheidçi karakteri konusundaki netliğimiz Filistin halkını imha eden terör politikalarına karşı tam bir yıldır aralıksız ses çıkartmamızı da sağladı. İsrail 1948'den bu yana etnik temizlik, sürgün ve cinayet yoluyla apartheid politikaları uyguluyor ve emperyalizmin bölgedeki uç karakolu gibi çalıştı. Son bir yıldır bu şiddeti yoğunlaştırmış durumda" dedi.

Basın açıklamasının ardından eylem son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler! MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler! MasterChef Trabzon yağlaması tarifi! En güzel Trabzon yağlaması tarifi! Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması için malzemeler! Hindistan'da mağarada bulunan adam 188 yaşında mı? Atakan Karazor tecavüz olayı ne, hapis yattı mı (Jaskaran T.D.)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.