Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı maymun türü yakalandı

Güncelleme:
Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı 'Rhesus makak' maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak koruma altına alındı. Kaçışın ardından çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçmasının ardından yakalanarak koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, Fikirtepe'de tutulduğu iş yerinden kaçarak çatı ve balkonlarda dolaşmaya başladı. Maymunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri ve ilgili ekipler tarafından harekete geçildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin saklandığı yerde yakaladığı maymun koruma altına alındı. Öte yandan, yasaklı türü iş yerinde bulundurduğu tespit edilen şahıs hakkında idari işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

