Fidel Demiral, Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

(MERSİN) - Uluslararası Copernicus Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Fidel Demiral, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek finallere davet edilen 20 Türk gencinden biri oldu. ABD vizesini alan Fidel, hazırlıklara başladı; ancak yolculuk ve konaklama masrafları Türkiye şartlarına göre oldukça yüksek. Demiral, "Amerika'daki finallere katılmak ve ülkeme madalya ile dönmek istiyorum" diyerek, 54 ülkeden öğrencilerin katılacağı yarışmada eğitim gönüllülerinden destek beklediklerini söyledi.

Mersin Mezitli Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fidel Demiral, Uluslararası Copernicus Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rice Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak finallere davet edilen 20 Türk öğrenciden biri oldu.

Finallere katılacak öğrenciler, 54 ülkeden gelen rakipleriyle fizik, kimya ve biyoloji alanlarında üst düzey soruların yer aldığı bir yarışmada mücadele edecek. Derece alan öğrenciler Rice Üniversitesi'nden burs kazanacak ve matematik ile fen bilimlerindeki seviyelerini küresel ölçekte test etme imkanı bulacak. Ayrıca, Rice Üniversitesi'nin yanı sıra NASA'da da atölye çalışmalarına katılacaklar.

Fidel Demiral, 27 Eylül'de yapılan ön elemede bronz madalya kazanarak, ABD'deki programa davet edildiğini, finallerde hem bireysel hem milli takım düzeyinde yarışacağını söyledi.

Fidel'in annesi Gurbet Demiral, "Bu Fidel için büyük bir başarı. Milli takımla ülkemizi temsil etmesi beni çok gururlandırıyor. Ancak tüm masraflar bize ait olduğu için eğitim gönüllülerinden destek bekliyoruz. Fidel'in altın madalyayla ve bursla dönmesini çok istiyorum" dedi.