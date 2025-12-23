Haberler

Fidanlar çınarlarla buluşuyor, nesiller arası gönül köprüsü kuruluyor

Güncelleme:
Denizli'nin Çal ilçesinde gerçekleştirilen 'Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor' Projesi kapsamında öğrenciler ile asırlık çınarların buluşması sağlandı. Proje, gençlerle büyükler arasında duygusal bağları güçlendiriyor ve geçmiş ile geleceği bir araya getiriyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi kapsamında öğrenciler ile asırlık çınarlar aynı çatı altında bir araya geldi, nesiller arasında gönül bağı güçlendi.

2025 Aile Yılı kapsamında Denizli'nin Çal ilçesinde hayata geçirilen "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi, gençlerle büyükleri aynı yürekte buluşturdu. Çal Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen proje, kuşaklar arasında unutulmaya yüz tutan bağları yeniden canlandırdı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Proje Koordinatörü Tuğçe Ertürk eşliğinde Çal Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçenin kıymetli çınarlarından Zühra Dağlar'ı evinde ziyaret etti.

Gençlerle büyüklerin aynı sofrada buluştuğu ziyarette; hatıralar paylaşıldı, geçmişten geleceğe uzanan hikayeler dinlendi. Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu. Hayat tecrübeleriyle öğrencilere ilham veren Zühra Dağlar'ın anlattıkları, gençlerin hafızasında iz bırakırken; ziyaret boyunca hem yüzler güldü hem de nesiller arası gönül bağı daha da güçlendi.

Geçmişin birikimiyle geleceğin umudunu bir araya getiren "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi, toplumsal dayanışmanın ve aile değerlerinin yaşatılmasına örnek bir çalışma olarak gönüllere dokunuyor. - DENİZLİ

