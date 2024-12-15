Fevzi Akar, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi
Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği'nin 3. olağan genel kurulunda mevcut başkan Fevzi Akar, 50 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği'nde gerçekleştirilen seçim sonrası mevcut başkan Fevzi Akar, 50 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından 3. olağan genel kurulunu gerçekleştiren Şuhut Muhtarlar Derneği'nde mevcut Başkan Fevzi Akar yeniden seçilerek güven tazeledi. Kongrede 53 üyesi bulunan dernekte 50 kişi oy kullandı. Denetim ve faaliyet raporlarının okunduğu genel kurul sonrası yapılan oylamada Akar, katılan muhtarların 50'sinin oyunu alarak yeniden güven tazeledi. - AFYONKARAHİSAR