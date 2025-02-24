SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Gazi Mustafa Zorova Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olan Mustafa Zorova, böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kahramankazan'da düzenlenen cenaze törenine askerler katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ayağından yaralanıp gazi olan ve 40'ın üzerinde ameliyat geçiren Mustafa Zorova son yolculuğuna uğurlandı.

Böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Mustafa Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde dün yaşamını yitirdi. 4 kız çocuğu babası olan 76 yaşındaki Zorova için öğle namazını müteakip Kahramankazan Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan Zorova, Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
img

İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
img

Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.