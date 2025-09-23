Haberler

Fethiye, Rus Turistleri Ağırlayan 'SH Diana' Kruvaziyerini Karşıladı

Rodos'tan hareket eden Liberya bayraklı 125 metrelik 'SH Diana' kruvaziyeri, 106 Rus turist ile Fethiye'ye ulaştı. Turistler tarihi ve turistik yerleri gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Liberya bayraklı "SH Diana" kruvaziyer gemisini ağırladı. Rodos Adası'ndan hareket eden 125 metre uzunluğundaki yolcu gemisi sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Gemide Rus uyruklu 106 turist ile 126 mürettebat bulunduğu bildirildi. Yolcuların bir bölümü, iki tur otobüsüyle Kayaköy ve Ölüdeniz gibi tarihi ve turistik noktaları gezmek üzere gemiden ayrıldı. Gemide kalan diğer yolcular ve personelin ise şehir merkezinde alışveriş ve gezi yapmayı tercih ettiği öğrenildi. "SH Diana"nın akşam saatlerinde Fethiye'den Alanya'ya hareket etmesi planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
