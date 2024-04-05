Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Fethiye Kaymakamlığı'ndan Bayramlaşma Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Kaymakamlık makamında yapıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik olarak güvenlik tedbirlerimizi de en iyi şekilde aldık. Halkımız rahat olabilir. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller diliyorum" dedi.

Fethiye Kaymakamlık makamındaki Ramazan Bayramı bayramlaşma törenine İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar'ın yanı sıra oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş makamında tebrikleri kabul etti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak, "Uzun bir süre tatil olacağı için bayramlaşmamızı kurum amirleri ile birlikte erken yapmayı yeğledik. Aynı zamanda Kadir Gecemiz mübarek olsun. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik olarak güvenlik tedbirlerimizi de en iyi şekilde aldık. Halkımız rahat olabilir. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Hakkı Ertaş Kaymakamlık Fethiye Kamu Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title