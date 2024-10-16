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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş Nif Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş Nif Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Nif Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve ihtiyaçların karşılanması için adımlar atılacağını belirtti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Bilbay ile birlikte Nif Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Bilbay ile birlikte Nif Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle buluştu. Ziyarette, Mahalle Muhtarı Sayın Ferat Uysal'dan mahallenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Ertaş, halkın taleplerini dinlemenin ve sorunlarını çözmenin önemine değindi. Mahalle sakinleri, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Ertaş, ziyaretin ardından mahalledeki ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımların atılacağını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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