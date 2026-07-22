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Fethiye Göcek'teki Orman Yangınına Müdahale Güçlendirildi: Hava ve Kara Ekipleri Artırıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, 14 helikopter, 5 uçak ve 200 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye sevk edilen hava ve kara araçları ile personel sayısı artırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki müdahale kapasitesi güçlendirilirken, hava araçları, kara ekipleri ve personel sayısında artışa gidildi.

Yangının büyümesini önlemek ve en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla bölgeye ilave ekip ve araç sevk edildi. İlk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle başlatılan müdahale, takviye ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından önemli ölçüde genişletildi.

Son duruma göre, yangın söndürme çalışmalarında 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve toplam 200 personel görev yapıyor.

Ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçramasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan koordineli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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