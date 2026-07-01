Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından şehitler için denize çelenk bırakıldı.

Gerçekleştirilen anma programında Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay ile kurum amirleri ve davetliler, şehitlerimizin aziz hatırası için denize çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve dualarla gerçekleştirilen törende, vatan uğruna hayatını kaybeden deniz şehitleri rahmet ve minnetle anıldı. Kabotaj Bayramı etkinliklerinin gün boyunca çeşitli gösteriler ve yarışmalarla devam edeceği bildirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, Kabotaj Kanunu'nun 1926 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk karasularında deniz ticareti yapma hakkının Türk vatandaşlarına verildiğini hatırlatan Tugay, bu tarihi düzenlemenin denizcilik sektörü için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı