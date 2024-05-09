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Fethiye'de Şalvar Giyen Kadınlar Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen Şalvar Giyen Kadınlar etkinliğine kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Etkinlikte kadınlar, şalvarlarıyla oyunlar oynayarak eğlendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl ikincisi yapılan "Şalvar Giyen Kadınlar" etkinliğine kadınların yoğun ilgisi oldu.

Geçmiş dönemlerde giyilen yöresel kıyafet şalvarı unutturmamak için düzenlenen etkinlikte, sanatçılar Ali Tunç ve Adem Kazan'nın söylediği hareketli şarkılar eşliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Şalvarları ile birçok farklı oyun oynayan kadınlar, doyasıya eğlendi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Etkinliği düzenleyen Göcek Mahallesi sakinlerinden Ümüssün Demir, "Göcek'te şalvar giyen kadınlarla birlikte eğlence düzenledik. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Kadınlarımız da ilgi gösterdi. Geçmiş dönemlerde atalarımızın giydiği şalvarı yaşatıyoruz. Kadınlarımız hem eğleniyor, hem de şalvarı tanıtıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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