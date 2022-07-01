Fethiye'de Belediyeden İhtiyaç Sahibi Ailelerin Bebeklerine 'Yeni Doğan Paketi' Fethiye Belediyesi, ‘Hoş geldin Fethiyeli bebek’ sloganıyla ilçede yeni bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 'yeni doğan paketi' dağıtacak. Fethiye Belediyesi, 'Hoş geldin Fethiyeli bebek' sloganıyla ilçede yeni bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 'yeni doğan paketi' dağıtacak. Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nce hazırlanan 'yeni doğan paketi'nin içerisinde biberon, zıbın, çorap, atlet, çanta, yeni doğan bebek bezi, battaniye, ıslak mendil, ajanda yer alacak. İhtiyaç sahibi aileler, destekten faydalanabilmek için Fethiye Belediyesi'nin resmi internet sitesinden veya çağrı merkezinden talepte bulunabilecek. "PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK" Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, "Yapılan bir sosyal destek projesiyle ailelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bayramdan önce 'yeni doğan paketleri'ni, ailelerimizin evlerine, annelerimize, babalarımıza ekip arkadaşlarımız ile ulaştıracağız. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya projenin bu noktaya gelmesinde emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. ANKA / Yerel Fethiye Belediyesi Fethiye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fethiye'de Belediyeden İhtiyaç Sahibi Ailelerin Bebeklerine 'Yeni Doğan Paketi' - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.