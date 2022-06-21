Fethiye Belediyesi'nden Yayla Yürüyüşü Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 19'uncu Göcek – Gürsu – Pırnaz Yayla Yürüyüşü, 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Yayla yürüyüşü öncesi katılım için kayıtlar devam ediyor. Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 19'uncu Göcek – Gürsu – Pırnaz Yayla Yürüyüşü, 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Yayla yürüyüşü öncesi katılım için kayıtlar devam ediyor. Göcek'ten başlayacak yürüyüş sırasıyla Gökçeovacık- Kızıdere – Karacaören –Kayacık – Çöğmen – Darıyeri – Karanfilli - Ağla Yaylası - Deyne Çayı Taşçılar – Gürsu – Pırnaz - Salabaa istikametinde devam edecek. 'Batı Torosların en büyük yayla yörük göçü' olarak da bilinen yürüyüş için kayıtların sürdüğü açıklandı. Yürüyüş ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0530 938 14 48 – 0532 314 83 62 – 0505 562 72 41 telefon numaralarını arayarak ayrıntılara ulaşabilecek. ANKA / Yerel Fethiye Belediyesi Yerel Haberler

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