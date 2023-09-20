Festivalde Uğur Aslan coşkusu

GAZİANTEP - GastroAntep Kültür Yolu Festivali çerçevesinde devam eden konser etkinliklerinde dün akşam sahne alan sevilen oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan gazi şehirlilerle buluştu.

Darıldım Ben Sana Canım, Kum Gibi, Yaradana Kurban gibi sevilen şarkıları Gaziantepliler ile hep birlikte söyleyen Aslan Gaziantep'te bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek "festival havası ve coşkusu çok güzel böylesi bir festivalde sahne aldığım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Festivaller parkında devam eden GastroANTEP Kültür Yolu Festivali söyleşiden, sergiye, tiyatrodan panellere sanatla iç içe 40 farklı noktada 400'den fazla etkinlikle sanatseverler buluşmaya devam ediyor.