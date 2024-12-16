Üye Girişi
Haberler
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok

Ferit Kaya, 1500 Öğrenciye Mont Dağıttı

Ferit Kaya, 1500 Öğrenciye Mont Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Karayazı ilçesindeki bin 500 öğrenciye sıcak bir kış geçirmeleri için mont dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek montsuz kalan çocuklara destek olan Kaya, önümüzdeki günlerde bot da dağıtacağını duyurdu.

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, doğup büyüdüğü Karayazı ilçesinde bin 500 öğrenciye mont dağıttı. Karakışın hüküm sürdüğü ilçe ve köylerde yaşayan çocuklar dağıtılan montlara çok sevindi.

Okulları ziyaretinde bazı öğrencilerin montsuz ya da kullanışsız kıyafetler giyindiği gören Ferit Kaya, bu öğrencileri belirleyip onlara sıcak bir kış geçirecekleri montları tek tek okullarına giderek dağıttı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilere her zaman yardım ettiğini ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ferit Kaya, "Her olduğu gibi bu yıl da Erzurum'un güney ilçelerinde yaşayan yüzlerce öğrenciyi şehir merkezine getirerek tarihi mekanlar başta olmak üzere Palandöken gezisi düzenleyip, AVM'lerin oyun salonlarında hoşça vakit geçirip yemek yiyoruz. Bu vesile ile gittiğimiz bazı okullarda öğrencilerin montsuz ya da kendisini soğuktan koruyacak kıyafeti olmadığını gördüm. Okul yolunda üşümesin diye 1500 öğrenciye mont dağıttım. Benim herkesten ricam özellikle karakışın hüküm sürdüğü köy ve ilçelerdeki öğrencilere sahip çıkalım" diye konuştu.

Ferit Kaya, önümüzdeki günlerde öğrencilere montla birlikte bot da dağıtılacağını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Doğanın hazinesi altınla yarışıyor: Tozu 6 bin TL'den alıcı buluyor
img

Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
img

Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.