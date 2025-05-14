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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da Yeni Papazı Törende Karşıladı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da Yeni Papazı Törende Karşıladı
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da düzenlenen ayinde Papaz yardımcılığından papazlığa terfi eden Panayot Malliaris'a destek verdi. Ayinde İncil okundu ve dualar yapıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Panayot Malliaris'in papazlığa terfi etmesi dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

Papaz yardımcılığı görevinde bulunan Panayot Malliaris'in papazlığa terfisi için Gökçeada Dereköy'de bulunan Aya Marina Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti. Düzenlenen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra çok sayıda despot ve papaz katıldı. Ayinde İncil'den bölümler okunurken ziyaretçiler mum yakarak dua etti. Malliaris'a yeni görevinde kullanacağı giysi Metropolit Sykis tarafından giydirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, yaptığı konuşmada Papaz Panayot Malliaris'a iyi dileklerde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ayinin ardından katılımcılar yemeğe katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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