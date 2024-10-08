Üye Girişi
Haberler

Fatsa'da Antikaların Kapısı: Nizamettin Onmuş'un Müzesi

Fatsa'da Antikaların Kapısı: Nizamettin Onmuş'un Müzesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Nizamettin Onmuş, babasından kalan ve kendi topladığı antikaları sergilediği bir müze oluşturdu. Osmanlı Dönemine ait kılıçlar, miğferler ve daha birçok antika ile dolu bu mekânda, tarihe ışık tutmayı amaçlıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Nizamettin Onmuş, zaman içerisinde kendisinin topladığı ve babasından kalan antika ürünleri oluşturduğu müzede sergiliyor.

İlçenin Sakarya Mahallesi'nde bulunan evinin altını müzeye dönüştüren Nizamettin Onmuş (65), kendisinde bulunan en eski antikaların, Osmanlı Dönemine ait kılıç, miğfer ve çeşitli savaş aletlerinden oluştuğunu söyledi. Eşyaların büyük bir kısmının 12 yıl önce vefat eden babası Dursun Onmuş'tan kendine miras kaldığını belirten Nizamettin Onmuş, bununla yetinmeyip kendisinin de bu tür eşyaları topladığını ifade etti.

Babasının 30 yıl boyunca tüfek ve tabanca tamiri yaptığını, bu süreçte çok sayıda antika ürün biriktirdiğini aktaran Onmuş, "Babamın vefatından sonra kalan bu yadigar ürünleri hurdacıya vermeye kıyamadım. Babamdan kalan ürünlere ilaveler yaparak yüzlerce ürünün olduğu antikacı dükkanı açtım ve yaklaşık antika ürün sayısını 4 bin civarına kadar çıkardım. Elimde 100 yıllık antika ürünler var. Burada erkekler daha çok kılıç, eski toplu tabanca ve tüfeklere çok bakıyor, kadınlar ise eski tabak, sağın, tencere gibi ürünleri tercih ediyor. Ben halen eski ürün gördüğüm zaman zevk alıyorum" dedi.

İl dışına çıktığı zaman beğendiği antika ürünleri satın alarak dükkanında sergilediğini, mağazada tek olan ürünleri satışa sunmadığını dikkat çeken Onmuş, "Burada antikacı dükkanı olduğunu duyan meraklılar sık sık geliyor. Gelen müşteriler ürünleri izliyor, inceliyor ve gidiyor. Ben bu ürünleri sergileyerek tarihe ışık tutuyorum. Fatsa'da antika işini yapan tek kişiyim benden sonrada bu işi yapacak kimsenin olmamasından dolayı çok üzüntü duyuyorum, bu işi maddi kazanç için değil, hobi olarak yapıyorum, ömrüm yettiği sürece yapmaya devam edeceğim ve tarihe ışık tutacağım" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Osmanlı Kültür Sanat Yerel Yaşam Fatsa ordu

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Kiralamalarda bunu yapanlara ağır ceza yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.