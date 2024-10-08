Fatsa'da Antikaların Kapısı: Nizamettin Onmuş'un Müzesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Nizamettin Onmuş, zaman içerisinde kendisinin topladığı ve babasından kalan antika ürünleri oluşturduğu müzede sergiliyor.

İlçenin Sakarya Mahallesi'nde bulunan evinin altını müzeye dönüştüren Nizamettin Onmuş (65), kendisinde bulunan en eski antikaların, Osmanlı Dönemine ait kılıç, miğfer ve çeşitli savaş aletlerinden oluştuğunu söyledi. Eşyaların büyük bir kısmının 12 yıl önce vefat eden babası Dursun Onmuş'tan kendine miras kaldığını belirten Nizamettin Onmuş, bununla yetinmeyip kendisinin de bu tür eşyaları topladığını ifade etti.

Babasının 30 yıl boyunca tüfek ve tabanca tamiri yaptığını, bu süreçte çok sayıda antika ürün biriktirdiğini aktaran Onmuş, "Babamın vefatından sonra kalan bu yadigar ürünleri hurdacıya vermeye kıyamadım. Babamdan kalan ürünlere ilaveler yaparak yüzlerce ürünün olduğu antikacı dükkanı açtım ve yaklaşık antika ürün sayısını 4 bin civarına kadar çıkardım. Elimde 100 yıllık antika ürünler var. Burada erkekler daha çok kılıç, eski toplu tabanca ve tüfeklere çok bakıyor, kadınlar ise eski tabak, sağın, tencere gibi ürünleri tercih ediyor. Ben halen eski ürün gördüğüm zaman zevk alıyorum" dedi.

İl dışına çıktığı zaman beğendiği antika ürünleri satın alarak dükkanında sergilediğini, mağazada tek olan ürünleri satışa sunmadığını dikkat çeken Onmuş, "Burada antikacı dükkanı olduğunu duyan meraklılar sık sık geliyor. Gelen müşteriler ürünleri izliyor, inceliyor ve gidiyor. Ben bu ürünleri sergileyerek tarihe ışık tutuyorum. Fatsa'da antika işini yapan tek kişiyim benden sonrada bu işi yapacak kimsenin olmamasından dolayı çok üzüntü duyuyorum, bu işi maddi kazanç için değil, hobi olarak yapıyorum, ömrüm yettiği sürece yapmaya devam edeceğim ve tarihe ışık tutacağım" ifadelerine yer verdi. - ORDU