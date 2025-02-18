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Fatma Aydoğan Selendi PTT Müdürlüğü'ne Atandı

Fatma Aydoğan Selendi PTT Müdürlüğü'ne Atandı
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Balıkesir Dursunbey PTT Müdürü olan Fatma Aydoğan, Selendi İlçe PTT Müdürlüğü'ne atandı ve görevine başladı. Aydoğan, Selendi'de hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Balıkesir Dursunbey İlçesi PTT Müdürü iken Selendi İlçe PTT Müdürlüğüne atanan Fatma Aydoğan görevine başladı.

Selendi ilçesinde boş bulunan PTT Müdürlüğüne atanan Fatma Aydoğan ilçeye gelerek görevine başladı. Ataması yapılan Müdür Aydoğan, "Selendi'ye atandığım için mutluyum. Buradaki görevimi de en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim, Selendili vatandaşlarımıza hizmet etmek mutluluk verecek, müdürlüğümüzün her bölümünde çalıştım işimin bilincindeyim." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1961 yılında dünyaya gelen Fatma Aydoğan, 1983 yılından bu yana memuriyet hayatının içinde yer alıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Aydoğan Selendi'den önce Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde müdür olarak görev yapıyordu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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