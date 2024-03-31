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Fatih'te Tahtakale Mahallesi'nde 13 Seçmen Bulunuyor

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Fatih'te 31 Mart yerel seçimlerinde Tahtakale Mahallesi'nin 13 seçmeninin bulunması dikkat çekti. İstanbul'daki en düşük seçmene ait olan sandıkta vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'na sabah saatlerinden itibaren birçok seçmen gelerek oylarını kullandı. Okuldaki 2252 numaralı sandık ise yalnızca 13 kişilik seçmen sayısıyla dikkat çekti. İl, ilçe ve mahalle seçimlerinin tamamında oy kullanabilen Tahtakale Mahallesi vatandaşları İstanbul'daki en düşük seçmen sandığını oluşturdu. Sandık görevlileri, 13 seçmenin hepsinin oy kullanmasını bekliyor.

"İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz"

Seçmen sayısı hakkında konuşan Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer, "Nasip olursa 4. dönem mahalle muhtarlığı seçimine girmekte bulunuyoruz. Daha önce 60 - 70 seçmenimiz olmuştu. Ev ve otel olmadığı için 13 seçmene düştük. Seçmenimiz yok ancak esnaflarımıza gelen tebligatlar, maliyecilerin getirmiş olduğu kağıtlar, onlarda yoğunluğumuz var. Gündüzleri 1 milyon kişiyi geçen bir Tahtakale'miz var. Piyasa canlı. Tabii akşamları ev ve otel olmadığından dolayı 13 seçmene düştük. Ama görevimiz devam ediyor. Şu an da İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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