Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan gençlerle ayak tenisi oynadı Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 69 takımdan 296 sporcu mücadele etti.

Fatih'te ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan gençlerle ayak tenisi oynadı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 69 takımdan 296 sporcu mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Belediye Başkanı M. Ergün Turan da turnuvanın ardından gençlerle ayak tenisi oynadı.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ayak tenisi turnuvasına 69 takımdan 276 sporcu başvuruda bulundu. 35 takım büyükler, 8 takım gençler, 14 takım yıldızlar ve 12 takım minikler kategorisinde mücadele verdi. Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenen turnuvada tüm takımlar 3 asil ve 1 yedek sporcu ile turnuvaya katıldı. Ayak Tenisi Federasyonu'nun uygulamış olduğu kuralların geçerli olduğu turnuvada setler 15 sayı üzerinden hesaplandı. Turnuvada dereceye giren sporculara 500 TL ile 2500 TL arasında para ödülü verildi.

"Geleneksel hale gelecek"

Turnuvayla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Ayak tenisi turnuvasının bu sene ikincisini yapıyoruz. 69 takım ve 290 civarında sporcu burada mücadele ediyor. 4 kategoriden oluşuyor. Bizim bütün sportif yarışmalarda amacımız, gençlerin spora meyil etmesidir. Ayak tenisi, gençlerin spora yönelmesi konusunda önemli branşlardan bir tanesi. Seneye de devam edecek. İnşallah geleneksel hale gelecek" dedi.

Gençlerle yaptığı ayak tenisi maçını kazanan başkan Turan, "Başkanlara biraz torpil yapıyorlar. Ben de gençliğimde uzun yıllar top oynamış birisiyim ama arkadaşlar bize biraz müsamahakar davrandı" dedi.

"2 sette de 2-0 mağlup ettik"

Turnuvaya katılan oyunculardan Muhammet İlyas Ergün, "Vefa Spor takımı olarak Neslişah Spor Kulübü'nü yendik. 2 sette de 2-0 mağlup ettik. Finale çıktı. Gayet mutluyuz. Etkinlik çok güzel. İnsanların kendini geliştirmesi için güzel bir etkinlik" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Minikler kategorisinde oynayan Mehmet Dolaş, "Bugün minikler grubundan bir takım ile oynadık. Şu an iyi gidiyor. Yenilmedik. İnşallah da böyle devam ederiz. Anlaşabiliyoruz. Konuşuyoruz. Her türlü kazanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

"Çocuklar için de çok güzel"

Büyükler kategorisinde oynayan İbrahim Ali Demir, "Özellikle küçükler ve yıldızlar turnuvaya renk katmış. Çocukların bu aktiviteye katılması çok güzel olmuş. Çocuklar için de çok güzel. Çok beğendik. Umarım yarı finale çıkacağız" dedi.