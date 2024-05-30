Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Abdullah Gün ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te, Abdullah Gün ve Talebeleri Anasır-ı Erbaa Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni 2 Haziran'da ziyarete açılacak. 16 hattatın 65 eserinin yer alacağı sergide, sanatseverler bir araya gelecek.

Fatih'te, Abdullah Gün ve Talebeleri Anasır-ı Erbaa Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni 2 Haziran'da ziyarete açılacak. 16 hattatın 65 eserinin yer alacağı sergide, sanatseverler bir araya gelecek.

Hattat Abdullah Gün ve talebelerinin eserlerinin yer aldığı 'Anasır-ı Erbaa', Abdullah Gün ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni 2 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. Fatih'te yer alan İstanbul Tasarım Merkezi'nde düzenlenecek olan sergide, Hattat Abdullah Gün, Abdullah Rüştü Kişi, Abdurrahman Şişman, Aslıhan Varol, Esra Şişman, Fatma Altay Gürtan, Fatma Hüsna Koç, Funda Gülümseyen, İsmail Durak Ünlü, Nebahat Erkesim, Semra Arvas, Taner Kaygısız, Ümmühan Yıldırım, Zeynep Güler, Zeynep Kakı, Zeynep Mola ve icazet alacak olan talebelerin eserleri bulunacak. 16 hattatın 65 farklı eserinin bulunacağı sergi, 2-14 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca Hattat Abdullah Gün'ün Çamlıca Cami pencere alınlığında kullandığı hat yazısı da sergilenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hattat Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

2024 Aşure ayı hangi ay? Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayının önemi nedir? İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? ÖSYM İSG sınavı 35. Soru nedir, neden iptal edildi? Türkiye'de kuduz en çok hangi hayvandan bulaşır? Kedilerde kuduz ne kadar yaygın? İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 İSG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM İSG sınav sonuçlarını duyurdu! 30 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik (HOROZ) halka arzı caiz mi, helal mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündemi nedir? YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu? Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title