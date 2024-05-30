Fatih'te Abdullah Gün ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni

Fatih'te, Abdullah Gün ve Talebeleri Anasır-ı Erbaa Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni 2 Haziran'da ziyarete açılacak. 16 hattatın 65 eserinin yer alacağı sergide, sanatseverler bir araya gelecek.

Hattat Abdullah Gün ve talebelerinin eserlerinin yer aldığı 'Anasır-ı Erbaa', Abdullah Gün ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni 2 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. Fatih'te yer alan İstanbul Tasarım Merkezi'nde düzenlenecek olan sergide, Hattat Abdullah Gün, Abdullah Rüştü Kişi, Abdurrahman Şişman, Aslıhan Varol, Esra Şişman, Fatma Altay Gürtan, Fatma Hüsna Koç, Funda Gülümseyen, İsmail Durak Ünlü, Nebahat Erkesim, Semra Arvas, Taner Kaygısız, Ümmühan Yıldırım, Zeynep Güler, Zeynep Kakı, Zeynep Mola ve icazet alacak olan talebelerin eserleri bulunacak. 16 hattatın 65 farklı eserinin bulunacağı sergi, 2-14 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca Hattat Abdullah Gün'ün Çamlıca Cami pencere alınlığında kullandığı hat yazısı da sergilenecek. - İSTANBUL