Faslı heyet Aydın'da tarımsal potansiyeli inceledi

Fas'ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası'ndan oluşan heyet, tarımsal iş birliği ve bilgi paylaşımı kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Fas'ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası'ndan oluşan heyet, tarımsal iş birliği ve tecrübe paylaşımı amacıyla Aydın'ı ziyaret etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilin tarımsal potansiyeli uluslararası heyete tanıtıldı. Ziyaret kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen sunumlarda, başta Aydın Zeytinyağı ve Aydın İnciri olmak üzere coğrafi işaretli ürünler ele alındı. Üretim süreçleri, kalite standartları ve ihracat imkanlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Program boyunca İl Müdürü Ayhan Temiz'in yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Dr. H. Eray Yeşilçayır ve Cengiz Karabulak ile Şube Müdürleri Armağan Tanrıkulu, Mutlu Aktaş ve Hafize Kendirlioğlu da görüşmelere katıldı.

Heyet, programın devamında Germencik ilçesinde bulunan bir zeytinyağı işleme tesisini ziyaret ederek üretim ve işleme süreçlerini yerinde inceledi. Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, bölgede yürütülen zeytincilik faaliyetleri hakkında heyete bilgi verdi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN