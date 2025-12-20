Haberler

Faslı heyet Aydın'da tarımsal potansiyeli inceledi

Faslı heyet Aydın'da tarımsal potansiyeli inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası'ndan oluşan heyet, tarımsal iş birliği ve bilgi paylaşımı amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi aldı.

Fas'ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası'ndan oluşan heyet, tarımsal iş birliği ve bilgi paylaşımı kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Fas'ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası'ndan oluşan heyet, tarımsal iş birliği ve tecrübe paylaşımı amacıyla Aydın'ı ziyaret etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilin tarımsal potansiyeli uluslararası heyete tanıtıldı. Ziyaret kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen sunumlarda, başta Aydın Zeytinyağı ve Aydın İnciri olmak üzere coğrafi işaretli ürünler ele alındı. Üretim süreçleri, kalite standartları ve ihracat imkanlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Program boyunca İl Müdürü Ayhan Temiz'in yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Dr. H. Eray Yeşilçayır ve Cengiz Karabulak ile Şube Müdürleri Armağan Tanrıkulu, Mutlu Aktaş ve Hafize Kendirlioğlu da görüşmelere katıldı.

Heyet, programın devamında Germencik ilçesinde bulunan bir zeytinyağı işleme tesisini ziyaret ederek üretim ve işleme süreçlerini yerinde inceledi. Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, bölgede yürütülen zeytincilik faaliyetleri hakkında heyete bilgi verdi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
title