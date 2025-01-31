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Falezlerde Hayvan Sevgisiyle Yaşayan Adam: Hüseyin Urlu

Falezlerde Hayvan Sevgisiyle Yaşayan Adam: Hüseyin Urlu
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Antalya'nın falezlerinde yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Urlu, insanlardan uzak durarak tüm sevgisini sokak kedilerine adadı. Kendi imkânlarıyla yaşamını sürdüren Urlu, hayvanlara gösterdiği özen ve sevgisiyle dikkat çekiyor.

Antalya'nın falezlerindeki tarihi surlarda bulunan bir oyukta 4 yıldır hayatını sürdüren 63 yaşındaki Hüseyin Urlu, sade hayatı ve hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. İnsanlardan gördüğü kötülüklerden uzaklaşıp kendisini kedilere adadığını dile getiren Urlu, "Gideceğimiz yer iki metre toprak, iki metre kefen. Dünya senin olsa neye yarar? Başka bir şey götüremiyoruz ki" şeklinde konuştu.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki falezlerdeki tarihi surlarda oluşan bir oyuğa Atatürk'ün yer aldığı Türk bayrağı asan Hüseyin Urlu, yaşam alanı hale getirdiği yerde sokak kedileriyle birlikte yaşıyor. Kendi imkanlarıyla hayatını sürdüren Urlu, falezlerde yemek pişiriyor, kedilere yuva oluyor. Urlu, geçmişte Kırklareli Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nde bekçi olarak çalıştığını belirterek, insanlardan gördüğü kötülükler nedeniyle yalnızlığı seçtiğini ifade etti. Urlu, "Bazı insanlardan çok kötülük gördüm, bütün sevgimi hayvanlara verdim. Kedilere bakıyorum, onları öksüz bırakmamak için çabalıyorum. Her gün onların yemeğini alıyorum, gözleri iltihaplanınca damla ve kremle tedavi ediyorum" dedi.

Kendi hayat tarzından memnun olduğunu belirten Urlu, "En güzel hayat bu. Dünya senin olsa neye yarar? Gideceğimiz yer iki metre toprak, iki metre kefen. Başka bir şey götüremiyoruz ki" ifadelerini kullandı.

"Öksüz yavruları bağrıma bastım"

Atatürk'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hüseyin Urlu'nun yaşadığı yerin girişine astığı Atatürk'ün yer aldığı Türk bayrağı dikkat çekiyor. İzmir Marşı'nı söyleyen Urlu, özellikle "Öksüz yavruları bağrıma bastım" kısmının, sahipsiz kedilere bakmasıyla örtüştüğünü dile getirdi.

Falezlerde kedileriyle birlikte hayatını sürdüren Hüseyin Urlu, ömrü yettiğince onlara bakmaya devam edeceğini vurgulayarak, hayvan sevgisinin en saf halini yansıtmaya devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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