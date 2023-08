Fadıloğlu, depremzedeler ile bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nurdağı ilçesinde, depremlerden etkilenen ve ilçedeki konteynır kente yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Depremzedeler ile tek tek selamlaşan Başkan Fadıloğlu, çocuklara da yakından ilgilenerek, oyuncak dağıttı.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz sahada yer alan Başkan Fadıloğlu, her fırsatta Nurdağı ilçesini ziyaret ederek, depremzedeler ile bir araya geliyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti İl Teşkilatıyla birlikte, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan konteynır kenti ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, depremzedelerle bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Fadıloğlu, yaraların sarılması adına ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, oyuncak dağıttı. Depremin yaşandığı günden bu yana kendilerine yönelik desteklerin devam ettiğini ifade eden depremzedeler ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

"Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin"

Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, "Depremin ilk anından itibaren depremzedelerimizin yanında olmaya, yaraları sarmaya gayret gösteriyoruz. Bugünde, AK Parti İl Teşkilatımız ile birlikte Nurdağı ilçemizi ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak adına elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu süreçte birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz. El birliğiyle, bu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum" diye konuştu.