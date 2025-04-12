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F-16 EDPOD Testleri Başarıyla Tamamlandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, F-16 savaş uçaklarına entegre edilen Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD) tüm testlerini başarıyla geçtiğini ve Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, F-16 savaş uçaklarına yönelik olarak geliştirilen Elektronik Destek Podunun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine ilişkin, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamlayan F-16 EDPOD'a ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Buna göre, F-16 uçaklarına entegre radar sinyal algılayıcı F-16 EDPOD'un, düşman hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılama, çevresel tehditleri tanımlayarak kayıt altına alma, yüksek kapasiteyle ham veri kaydı ve hassas konum belirleme gibi yetenekleri bulunuyor.

F-16 EDPOD, muadili yurt dışı menşeli sistemlerle karşılaştırıldığında, savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla Türkiye'ye elektronik harp alanında kritik yetkinlik kazandırıyor.

F-16 EDPOD, görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip radar temas ve konum bilgileri ile işaretlerini yüksek kapasiteyle kaydedebilirken tespit edilen tehdit bilgilerini, anlık olarak belirli veri kanallarıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabilecek şekilde tasarlandı.

Tüm testleri başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ana yükleniciliğinde geliştirilen sistemin testlerine ilişkin bilgi verdi. Kacır, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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