Ezine'de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. İftar sofrası kurulan masalarla birlikte 1 kilometreye ulaştı.

Ezine Belediyesi tarafından Camikebir mahallesinde düzenlenen iftar yemeği masalarının uzunluğu 1 kilometre olarak ölçülürken, katılımın da yoğun olduğu gözlendi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in de katıldığı iftar yemeğinde renkli görüntüler oluştu. Başkan Güray, masaları tek tek dolaşarak konuklarına teşekkür etti. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel