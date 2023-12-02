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Eyüpsultan'da Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali Devam Ediyor

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Eyüpsultan'da bu yıl altıncısı düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalde çeşitli türden kuşların sergilendiği ve ödül töreninin 3 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

Eyüpsultan'da bu yıl altıncısı düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çeşitli türden kuşların sergilendiği festivalde ödül töreni 3 Aralık tarihinde yapılacak.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yıl altıncısı düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Düzenlenen festivalde çeşitli türden kuşların sergilenmesinin yanı sıra kafes satışları, yem satışı gibi satışlar da yapılıyor. 1 Aralık'ta başlayan ve 3 Aralık tarihine kadar sürecek olan festivalin son gününde ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katılımıyla ödül töreni gerçekleştirilmesi bekleniyor.

"Hem arkadaşları, eşi, dostu görüyoruz hem de kuşları değerlendiriyoruz"

Festivale Samsun'dan katıldığını söyleyen Arif Ceylan, "Kanarya merakımdan dolayı böyle kuş pazarlarını, kuş yarışmalarını takip ediyorum. Hem arkadaşları, eşi, dostu görüyoruz hem de kuşları değerlendiriyoruz, pazarlıklarımızı satıyoruz. Burası güzel, şirin de bir yer. İstanbul'un da acemisi değilim, hem kuşlarımı satıyorum hem de eşi, dostu gördüm. Muhabbet, sohbet ediyoruz. Her şey güzel şimdilik" dedi.

Kuşları çok sevdiğini söyleyen Meryem Sukeyna Altunkanat, "Özellikle kanaryalar benim çok ilgimi çeker. Anneme söylüyorum, izin vermiyor. Bayağı kuş var, çok eğleniyorum. Bir yandan da anneme 'anne, kuşlar ilgini çekti mi, alalım mı' falan diyorum" şeklinde konuştu.

"Güzel bir yarışma geçiyor, tüm İstanbulluları bekleriz yarın için de"

Böyle bir organizasyonda çok keyifli olduğunu söyleyen Oğuz Ertop ise "İstanbul'da bu sene hiç yarışmamız yoktu, bu yarışmanın burada yapılması ayrı bir güzellik oldu. Gayet güzel bir yarışma da geçiyor. İçeride renk kulübünün yarışması var. Her ırkın kendi renk, desenlerine göre onların uzman hakemleri var, onlar geliyorlar. Sırtındaki desenler, vücudunun uzunluğu, ayak yapıları, kanatlarının uzunluğu, kuyruklarının düzgünlüğü. Bunlara göre puan kriterleri var. Puanlıyorlar 90 üzerinden, genelde en yüksek puanı 94 olarak veriyorlar. Bütün birinciler kategorilerine göre belirlendi. Çok güzel de bir yarışma oldu içeride. Güzel bir yarışma geçiyor, tüm İstanbulluları bekleriz" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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