Eyüpsultan'da 3. Kariyer ve İstihdam Fuarı açıldı - Haberler

- Eyüpsultan'da 3. Kariyer ve İstihdam Fuarı açıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kariyer ve İstihdam Fuarı açıldı. Fuarda 30 firma, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması için 3. Kariyer ve İstihdam Fuarı düzenlendi. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde düzenlenen fuarda öncü firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya geldi. 30 firmanın stant açtığı fuarda firmalar, iş arayan vatandaşlarla görüşme yaptı. Fuara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. 2019 nisan ayından bu yana ise toplam 4 bin 685 kişi ESİM tarafından istihdam edildi.

"5 yılda 5 bin istihdam demiştim, şu anda 4 bini aştık"

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Aslında bu konuya herkesin ilgi alaka göstermesi lazım. Bir şekilde toplumsal bir hareket haline getirmemiz lazım. Lafa gelince herkes her şeyin demecini veriyor ama biz bizzat icraat yapmaya gayret ettik. Onun için az konuşup çok iş yapma derdindeyiz. Bugün burada hem iş arayan hem işçi arayanı bir araya getiriyoruz. 30'a yakın firma banka da var, hastane de var, turizm firmaları da var. Adayken sokakları gezdiğimizde çocuğuma iş, kızıma iş, kendime iş baktık bu ciddi bir sorun biz de dedik ki bu işe bir formül bulalım. O zaman ben 5 yılda 5 bin istihdam demiştim. Şu anda 4 bini aştık. Bu firmaların sayesinde oldu. Onlara da teşekkür ederim ilgi gösterdiler. Bu firmalarla zannedersem 5 bini aşarım. Biliyorsunuz araya pandemi girdiği için bu fuarı sık yapamadık. O yüzden bundan sonra daha da iyi olacaktır. Ben bu konuda iş verenlerimize iş arayanlarımıza küçük büyük fark etmeksizin bu işe katkı koyanlara ve bu işle ilgili bizimle irtibata geçmelerini bilhassa istirham ediyorum" dedi.