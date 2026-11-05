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Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçlar tramvay hattı çalışmasında kepçeyle kökünden söküldü

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Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçlar tramvay hattı çalışmasında kepçeyle kökünden söküldü Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçlar tramvay hattı çalışmasında kepçeyle kökünden söküldü
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Eyüpsultan'da Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında bulvardaki ağaçlar iş makinesiyle parçalanarak söküldü. Çevre sakinleri, taşınma sırasında kökleri zarar gören ağaçların bu şekilde sökülmesine tepki gösterdi.

Eyüpsultan'da yapımı devam eden Bayrampaşa- Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında bulvardaki ağaçların iş makinesiyle parçalanarak söküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağaçların taşınma sırasında zarar gördüğünü belirten çevre sakinleri, uygulamaya tepki gösterdi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle güzergahtaki ağaçların sökülerek Başakşehir'de muhafaza edileceği ve çalışmaların ardından yeniden dikileceği duyurulmuştu. Ancak ağaçların iş makinesiyle sökülme biçimi, mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu.

Yaklaşık bir hafta önce başlayan çalışmalarda önce ağaçların dalları budandı. Ardından bulvardaki ağaçlar iş makinesi yardımıyla yerlerinden sökülerek kamyonlara yüklendi. Bu sabah yapılan söküm sırasında ağaçların parçalandığı anlar da vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Kepçeyle kökünden söküp götürdüler"

Esnaf Muhammet Emin Katkat, çalışmaları şöyle anlattı:

"Bir hafta önce geldiler, komple hepsini budadılar. Biz buduyorlar zannettik. Dün de geldiler, kepçeyle kökünden komple söküp götürdüler. Bugün 3-4 tane ağacı kepçeyle kökünden söküp alıp gittiler. Ben de görevlilere 'Ağaçları neden götürüyorsunuz?' diye sordum. 'İSKİ'nin çalışması var, burayı baştan sona kazacaklar' dediler."

"Köklerinin zarar gördüğünü gördük"

Çevre sakini Sevilay Akgün ise görevlilerin ağaçları yeniden dikmek üzere taşıdıklarını söylediğini, ancak söküm sırasında ağaçların zarar gördüğüne tanık olduğunu belirtti.

Akgün, "Ben ağaçların sökülüp kamyona yüklendiği ana denk geldim. Merak edip hemen görüntü almak istedim. O sırada çalışanlar, yapılan yol çalışmasından dolayı bir süreliğine kökleri zedelenmeden alınıp uygun yerde muhafaza edileceğini, çalışma bittikten sonra tekrar dikileceğini söylediler. Ağaçların taşınırken motor bıçağıyla tıraşlanıp köklerinin zarar gördüğünü de gördük. Yıllardır burada olan ağaçların bu şekilde taşınması bizleri üzdü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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