Eyt İçin Başvuran Aksaraylı Vatandaş: "Alacağımız Emekli Maaşı Yetmez, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Emeklilik başvurusu yapmak için SGK’ya gelen Aksaraylı vatandaş, "Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez, çalışmaya devam edeceğiz. Yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün hiç yetişemezsin" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Emeklilik başvurusu yapmak için SGK'ya gelen Aksaraylı vatandaş, "Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez, çalışmaya devam edeceğiz. Yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün hiç yetişemezsin" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, yasadan yararlanmak isteyen Aksaraylı vatandaşlar da SGK'ya akın etti.

"EMEKLİ MAAŞIMIZ YETMEZ"

Yasadan yararlanmak için önce askerlik borçlanması yapacağını söyleyen Aksaraylı vatandaş Abdullah Canbulut şunları söyledi:

"Aslında emeklilik işlemlerimiz tam değil eksiğim var asgari borçlanma yapacağım onu tamamladıktan sonra başvuru yapacağız. 26 yıl hizmetim var günüm biraz eksik onu tamamlayacağım 5825 güne tamamlayacağız. Bize göre EYT iyi oldu. Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez. Çalışmaya devam edeceğiz yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün, hiç yetişemezsin. Daha evlenecek oğlan var."

"ASGARİ ÜCRET YETMİYOR"

Eşinin emeklilik işlemlerimi için geldiğini belirten Aksaraylı vatandaş Ayşe Çavdar ise, "Eşimin emeklilik işlemlerimi için geldim ama eşim emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek. Bu devirde hiç kimse aç durmuyor, aldığı para asgari ücret yetmiyor ama ancak yetişiyor. Bu durumda millet ne yapsın? Deprem bir yandan her şey bir yandan herkes kendi kendine ancak yetişebiliyor. Herkes kendi halinde o yüzden eşimin işlemlerini yaptırmak için geldim" dedi.