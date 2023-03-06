Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyt İçin Başvuran Aksaraylı Vatandaş: "Alacağımız Emekli Maaşı Yetmez, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Yerel Haberler

Emeklilik başvurusu yapmak için SGK’ya gelen Aksaraylı vatandaş, "Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez, çalışmaya devam edeceğiz. Yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün hiç yetişemezsin" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Emeklilik başvurusu yapmak için SGK'ya gelen Aksaraylı vatandaş, "Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez, çalışmaya devam edeceğiz. Yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün hiç yetişemezsin" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, yasadan yararlanmak isteyen Aksaraylı vatandaşlar da SGK'ya akın etti.

"EMEKLİ MAAŞIMIZ YETMEZ"

Yasadan yararlanmak için önce askerlik borçlanması yapacağını söyleyen Aksaraylı vatandaş Abdullah Canbulut şunları söyledi:

"Aslında emeklilik işlemlerimiz tam değil eksiğim var asgari borçlanma yapacağım onu tamamladıktan sonra başvuru yapacağız. 26 yıl hizmetim var günüm biraz eksik onu tamamlayacağım 5825 güne tamamlayacağız. Bize göre EYT iyi oldu. Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez. Çalışmaya devam edeceğiz yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün, hiç yetişemezsin. Daha evlenecek oğlan var."

"ASGARİ ÜCRET YETMİYOR"

Eşinin emeklilik işlemlerimi için geldiğini belirten Aksaraylı vatandaş Ayşe Çavdar ise, "Eşimin emeklilik işlemlerimi için geldim ama eşim emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek. Bu devirde hiç kimse aç durmuyor, aldığı para asgari ücret yetmiyor ama ancak yetişiyor. Bu durumda millet ne yapsın? Deprem bir yandan her şey bir yandan herkes kendi kendine ancak yetişebiliyor. Herkes kendi halinde o yüzden eşimin işlemlerini yaptırmak için geldim" dedi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu EYT Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title