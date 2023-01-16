Eyfel Kulesi'ne 'İran'da idamları durdurun' sloganları yansıtıldı

Fransa'da yer alan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne İran'da devam eden idamlara tepki gösterilerek, " İran'da idamları durdurun" sloganları yansıtıldı.

İran'da Mahsa Amini protestolarına katıldıkları gerekçesiyle idama mahkum edilenlerin sayısı her geçen gün artarken, Paris Belediyesi'nden İranlı göstericilere destek, İran hükümetine tepki geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne Paris Belediyesi tarafından "İran'da idamları durdurun" sloganları yansıtıldı.

Paris Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'ne söz konusu sloganların İran hükümetinin protestocuları infaz etmeye devam ettiği sırada özgürlükleri için cesurca savaşanları anmak ve muhaliflere destek olmak amacıyla yansıtıldığı aktarıldı. Sloganların yansıtılmasına yerel saatle 18.30'dan itibaren başlarken, 2 gün boyunca süreceği belirtildi.

Eyfel Kulesi'nin karşısında toplanan İranlı muhalifler ise hükümet karşıtı protestolarına devam etti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise, hayatını kaybeden Masha Amini'ye geçtiğimiz yıl ekim ayında Paris şehri fahri vatandaşlığı vermişti.

Öte yandan, İran'da Masha Amini protestoları nedeniyle bugüne kadar 22 kişi idama mahkum edilirken, 4 kişinin idam cezası infaz edildi. - PARİS