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Şehit Yasin Karaca'nın babaocağı yeniden inşa ediliyor

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Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki babaocağı, devlet tarafından yeniden inşa ediliyor. Aile, evin yıkım işlemlerinin başladığını ve yeni ev yapılana kadar komşularında kaldıklarını belirtti. Şehit annesi Zahide Karaca, evin yenilenmesini isteyen oğlunun dileğinin gerçekleşmesinden dolayı devlete teşekkür etti.

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki babaocağı yeniden inşa ediliyor. Komşularına taşınan şehit annesi Zahide ve babası Ahmet Turan Karaca devlete dua ediyor.

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'ın Almus İlçesi Ormandibi köyündeki babaevinde yeniden inşa edilmek üzere çalışmalar başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından şehidin babaocağının yeniden yapılanması için adımlar atıldı. Boşaltılan evin yıkım işlemleri devam ediyor. Ailenin isteği üzerine yıkılan yerin yerine yenisi yapılacak.

"Yıkım işlemi başladı"

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan şehit Yasin Karaca'nın babası Ahmet Turan Karaca, "Ev eski olduğu için yenilenmesini istemiştik. Şu anda yıkım işlemi başladı. Evdeki ağaçları alıyorlar. Devlet tarafından yapılıyor. Şu an yeni ev yapılana kadar komşumuzun evinde kalıyoruz. Ev yıkılmaya başlandı. Ağaçlar çekildikten sonra temizlenecek" dedi.

"Rahmetlik evi yenilemek istiyordu"

Şehit annesi Zahide Karaca ise, "Evimiz yıkılmaya başlandı. Başka bir evde kalıyoruz. Devlet evimizi yapıyor, Allah devletimizden razı olsun. Rahmetli oğlum Yasin Karaca da evi yenilemek istiyordu. Allah razı olsun, daha ne diyelim" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Piyade Tokat Irak Yerel Haberler

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