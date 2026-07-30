Evlenecek gençlere yönelik eğitim verildi

Muş'un Bulanık ilçesinde evlilik kredisine başvuruda bulunan çiftlere yönelik evlilik ve aile hayatına ilişkin eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bulanık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisine başvuran çiftlere yönelik çeşitli konularda eğitim çalışması gerçekleştirildi. Program kapsamında çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile Aile Eğitim Programı (AEP) hakkında bilgiler verildi. Ayrıca "Çocuğun Mahremiyetinde Ailenin Rolü", sosyal uyum süreci danışmanlığı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle evlilik hazırlığındaki gençlerin aile hayatına daha bilinçli hazırlanması, sağlıklı iletişim kurmaları ve karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı