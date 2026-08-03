Ereğli'de Tilkiyle Kurulan Dostluk Görenleri Hayrete Düşürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alparslan Arslan'ın evinin önüne gelen tilkiyle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyor.

İlçeye bağlı Ruşanlar köyünde yaşayan Alparslan Arslan, bir süre önce evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. İlk zamanlarda temkinli davranan tilkiye yiyecek veren Arslan, hayvanın zamanla kendisine alıştığını söyledi. Arslan'ın eliyle beslediği tilki, belirli aralıklarla aynı noktaya gelerek yiyecek beklemeye başladı. Arslan'ın tilkiyle kurduğu dostluk, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Mahalle sakinlerinin de ilgiyle takip ettiği dostluk, görenleri gülümsetiyor.

Arslan, tilkinin zarar vermediğini, sadece yiyecek almak için evinin önüne geldiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı