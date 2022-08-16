Evine Bir Haftada İki Kez Hırsız Giren Yakup Korkmaz: "Hırsıza Kaynak da Dayanmadı"

Malatya’da depo olarak kullanılan eve bir haftada iki kez hırsız girdi. Evin sahibi Yakup Korkmaz, “Kapıları kaynak ettirdim ki hırsız girmesin. Ama hırsıza kaynak da dayanmadı. Bu sefer kapıyı bıraktı, camdan girdi. Bir hafta içerisinde iki kez hırsızla muhatap olduk” dedi.

Malatya'da depo olarak kullanılan eve bir haftada iki kez hırsız girdi. Evin sahibi Yakup Korkmaz, "Kapıları kaynak ettirdim ki hırsız girmesin. Ama hırsıza kaynak da dayanmadı. Bu sefer kapıyı bıraktı, camdan girdi. Bir hafta içerisinde iki kez hırsızla muhatap olduk" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Taştepe Caddesi'nde bulunan ve Yakup Korkmaz'a ait olan iki katlı eve bir haftada iki kez hırsız girdi. Hırsızın eve giriş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk hırsızlık, 11 Ağustos'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız, evin yan kapısının üzerinden atlayarak ikinci kata çıktı. Bir süre üst katta gezinen hırsız, daha sonra aşağı indi ve demir kapıyı kırarak eve girdi. Bu anlar, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Bir oto teyp çalan hırsız, evden ayrıldığı esnada fark ettiği güvenlik kamerasını da kırdı.

İkinci hırsızlık olayı ise 16 Ağustos'ta yaşandı. Bu kez evin çatısından aşağıya inen kimliği belirsiz hırsız, evin arkasındaki camı kırarak içeriye girdi, evde bulunan bir oto teyp ile bir çift hoparlörü alarak kaçtı. İkinci hırsızlık da güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın evin içerisindeki rahat tavırları dikkat çekti.

"EVİ TAMAMEN DAĞITMIŞ. NE ARADIĞINI DA BİLEMİYORUZ"

Korkmaz, 11 Ağustos'ta meydana gelen ilk hırsızlık olayını bir gün sonra öğrendiklerini ifade ederek, "İlk hırsızlık olayında eve geldiğimizde kapı ve pencerelerin kırık olduğunu gördük. Durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Evi tamamen dağıtmış. Ne aradığını da bilemiyoruz. Birçok değerli eşya var. Birçok elektronik eşya ve hurda malzemeleri burada depolamıştık. Sadece bir oto teyp almış. İkinci hırsızlık olayında da bir oto teyp ile hoparlör çalınmış" dedi.

"BİR HAFTA İÇERİSİNDE İKİ KEZ HIRSIZLA MUHATAP OLDUK"

Korkmaz, "Ne aradıklarını bilmiyoruz. Her iki olayda da evim darmadağın edilmiş ve zarar verilmiş. Kapıları kaynak ettirdim ki hırsız girmesin. Ama hırsıza kaynak da dayanmadı. Bu sefer kapıyı bıraktı, camdan girdi. Bir hafta içerisinde iki kez hırsızla muhatap olduk" diye konuştu.