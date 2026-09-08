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Evciler’de hayvancılık işletmelerine yönelik denetim

Evciler’de hayvancılık işletmelerine yönelik denetim
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Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvancılık işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvancılık işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tankların genel durumu ve kullanım koşulları yerinde incelenirken, çiğ sütün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve süt kalitesinin korunmasına yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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