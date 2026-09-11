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Evciler’de hayvancılık işletmelerinde kontrol ve tespit çalışması

Evciler’de hayvancılık işletmelerinde kontrol ve tespit çalışması
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Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik kontrol ve hayvan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik kontrol ve hayvan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, hayvan sağlığının korunması, hayvancılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve işletmelere ait bilgilerin güncel tutulması amacıyla Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde hayvancılık işletmeleri ziyaret edilerek hayvanların mevcut durumları yerinde incelendi. İşletmelere yönelik kontroller gerçekleştirilirken hayvan tespit çalışmaları da yürütüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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