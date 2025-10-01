Evcil Hayvanların Mevsim Geçişlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eskişehir'de veterinerlik yapan Tuğçe Kara, mevsim geçişlerinde evcil hayvanların hastalığa daha yatkın olabildiğini ve aşıların kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklığı düşmeye başladı. Ani sıcaklık değişiklikleri tıpkı insanlar gibi hayvan sağlığına da olumsuz yönde etki ederken, Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Evcil hayvanların mevsim geçişlerinde hastalığa daha yatkın olabildiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Kara, vitamin desteklerinin kullanılması ve aşıların kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Soğuk algınlığı genellikle öksürük, burun akıntısı gibi semptomlarla kendini gösterir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Özellikle dışarı çıkan köpekler bu konuda çok etkileniyor. Bu süreçte neler yapılabilir? Hayvanlarını tıraş ettiren kış dönemine girişte yaptırılmamalı. Çünkü tüyler onları koruyor. Dışarıya çıkarken hava serinse mutlaka köpeklere kıyafet giydirilmesi gerekiyor. Tüm evcil hayvanlarımız için vitamin destekleri kullanmakta fayda var ve parazit önlemleri ihmal edilmemeli. Aşıları kesinlikle ihmal edilmemeli. Hayvanda soğuk algınlığı genellikle öksürük, burun akıntısı gibi semptomlarla kendini gösterir. Sindirim sistemi de etkilenebilir, kusma gibi belirtiler görülebilir. Bu durumları sadece soğuk algınlığına bağlamamak gerekir. Her durumda mutlaka veterinere götürülmeli" dedi. - ESKİŞEHİR