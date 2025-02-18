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Ev Hanımları Ramazan'a Yufka Hazırlığı Yapıyor

Ev Hanımları Ramazan'a Yufka Hazırlığı Yapıyor
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Sarıgöl ilçesinde yaşayan ev hanımları, Ramazan ayı öncesinde imece usulüyle yufka yaparak geleneklerini yaşatıyor. Yufka, ailelerin beslenmesinde önemli bir yer tutuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ev hanımları, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hummalı bir şekilde hazırlıklara başladı. Kadınlar, Ramazan ayında tüketilmek üzere evlerinde imece usulüyle yufka yaparak geleneklerini de yaşatıyor.

Ev hanımlarından Merve Somuncu, komşularıyla bir araya gelerek her gün yufka yaptıklarını ve Ramazan ayında bu yufkaları tüketeceklerini belirtti. Somuncu, yufkanın tok tuttuğunu, bu nedenle günlük bir aile için yüz adet yufka hazırladıklarını ifade ederek, yufkanın bereketli olduğunu da sözlerine ekledi.

Yufkadan yapılan yemeklere de değinen Somuncu, Ramazan ayında yufkaları muhafaza ettikten sonra üzerini hafifçe sulayarak yumuşattıklarını ve içerisine marul, taze lor peyniri yaparak dürüm olarak yediklerini söyledi. Ayrıca yufkanın arasına köfte, haşlanmış yumurta veya kavurma da konulabileceğini belirten Somuncu, yufkadan fırında börek de yaptıklarını ve yufkayı ufalayıp içerisine soğan ve yumurta kırarak "ekmek aşı" yaptıklarını da sözlerine ekledi. Somuncu, yufkanın Ramazan ayında evlerinin olmazsa olmazı olduğunu da vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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