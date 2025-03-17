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Etna Yanardağı Patladı, Dron ile Kayak Yapan Rehber İle Olay Anları Görüntülendi

Etna Yanardağı Patladı, Dron ile Kayak Yapan Rehber İle Olay Anları Görüntülendi
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İtalya'nın Etna Yanardağı'ndaki patlama anı, FPV dron ile kaydedildi. Dron pilotu Josh Turner ve yanındaki tur rehberi, lav akıntısının hemen yanında kayak yaparken hayranlık ve korku dolu görüntüler ortaya çıktı. Bu eşsiz deneyim, doğanın gücünü ve insanın cesaretini bir arada gösterdi.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna'nın patladığı sırada FPV dron ile kaydedilen görüntüler görsel şölen oluştururken bir tur rehberinin lavların hemen yanında kayak yapması yürekleri ağızlara getirdi.

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın patlamasını görüntülemek için bölgeye giden 26 yaşındaki dron pilotu Josh Turner, çektiği görüntüler ile hayran bıraktı. Sekiz yıldır Fpv drone pilotluğu yapan Turner, Etna'nın patladığı anları görüntülemek için önce Piano Provenzana'daki kayak asansörlerinin tepesinden tırmandı, ardından da Etna'nın batı yamacının etrafından geçerek yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte lav çatlağının tepesine ulaştı. Şubat ayında kaydedilen görüntüleri çekebilmek için dağın etrafında 4 saatlik yürüyüş yapan Turner, dağın zirvesinde büyük bir patlama olduğu sırada dron ile tepesinden geçerek eşsiz görüntüler kaydetti. Yanardağ rehberi Davide Tomasello'nun gün batımında kaydedilen görüntülerde 1 kilometrelik lav akıntısının yakında kayak yapması hem hayranlık uyandırdı hem de bu anları izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Söz konusu çekimi yapabilmek için yanında 3 adet yedek dron götürdüğünü ifade eden Turner, "İnsansız hava aracını uçururken çok yüksek rüzgarlar ve uçan lavla çarpışma riski gibi bazı zorluklar vardı ve bu da insansız hava aracının düşmesine neden olurdu. En iyi görüntüler aksiyona yakın uçarak elde edilir, bu yüzden risk almaya istekliydim. Çevredeki hava sıcaklığı çok soğuktu ve bu da insansız hava aracının lavlara yakın uçarken aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oldu" dedi. - SİCİLYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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