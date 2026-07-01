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Konya'da lokanta sahibinin soğukkanlı müdahalesi boğulmayı önledi

Konya'da lokanta sahibinin soğukkanlı müdahalesi boğulmayı önledi
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Konya'nın Yunak ilçesinde bir etli ekmek işletmecisi, boğazına yemek kaçan müşterisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. İşletmeciye plaket verildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde etli ekmek salonu işletmecisi, müşterisinin boğazına yemek kaçması sonucu yaşadığı boğulma tehlikesine karşı öğrendiği ilk yardım bilgisiyle müdahale ederek hayatını kurtardı. Örnek davranışıyla takdir toplayan işletmeciye plaket verildi.

Olay, Yunak ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir etli ekmek lokantasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yemek için etli ekmek salonuna gelen Halil İbrahim Sapmaz, sipariş ettiği yemeği yediği sırada bir lokmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden işletme sahibi Musa Yaşar, panik yapmadan daha önce aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği Heimlich manevrasını uyguladı. Kısa sürede yapılan doğru müdahale sonucunda Sapmaz'ın soluk borusuna kaçan yemek parçası çıkarıldı. Nefes almaya başlayan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Yunak İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Ayaz, örnek davranışından dolayı Musa Yaşar'ı iş yerinde ziyaret etti. Ayaz, ilk yardım bilgisini doğru ve zamanında kullanarak bir insanın hayatını kurtaran Yaşar'a teşekkür ederek plaket verirken, esnafların ilk yardım eğitimi almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Müşterisini kurtaran Musa Yaşar, "Müşterimiz iş yerimizde yemek yiyordu. Nefes borusunda bir parça kaldı ve hemen müdahale ettik. Çok zor anlar yaşandı ama şükür kurtardık" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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