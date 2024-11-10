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Espark AVM'de Çocuk Atölyesi: Eğlenceli ve Öğretici Etkinlikler

Espark AVM'de Çocuk Atölyesi: Eğlenceli ve Öğretici Etkinlikler
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Espark AVM'deki Çocuk Atölyesi, 9-17 Kasım tarihleri arasında çocuklara yönelik el becerilerini geliştiren etkinlikler düzenliyor. Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk, ebeveynler için özel bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Espark AVM'de kurulan Çocuk Atölyesi'nde; çocuklar hem eğlenip hem de öğrenirken, ebeveynler ise Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk ile çocuk gelişimine dair söyleşiye katılıyor.

Eskişehir'de bulunan Espark AVM'de kurulan Çocuk Atölyesi'nde çocukların günde üç farklı şekilde yapılan etkinlikler ile el becerileri artırılıyor. 9 Kasım'da başlayan Tatil Atölyesi, 17 Kasım'a kadar çocukları ağırlayacak. Çocuk atölyeleri 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde günde üç seans halinde düzenleniyor. Minik ziyaretçilerin kişisel yeteneklerini keşfetmelerine, hayal güçlerini zenginleştirmeye odaklanan bu atölye aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme ortamı sunuyor. Çocuklar; maske, dans eden kedi ve renkli aslan tasarımı ile atölyelere uzman eğitmenler rehberliğinde, katılım sağlıyor.

"Motor becerileri geliştirmek üzerine etkinlikler düzenliyoruz"

Utila Fortis atölyesi yetkilisi Resim öğretmeni Beyzanur Durusoy, " Bu etkinlik çocukların el becerilerini geliştirmek üzere Espark tarafından finanse edildi. Espark çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her yaz tatilinde bu etkinlikler düzenleniyor ve çok sayıda çocuk katılım sağlıyor. Bu yıl da etkinlik 3 bölümden oluşuyor. Maske yapma, dans eden kedi oluşturma ve renkli aslan etkinlikleri mevcut. Genellikle yapıştırma gibi motor becerileri geliştirmek üzerine etkinlikler düzenliyoruz. Eğlenceli sanat atölyemize 4 yaş ve üzeri çocuklar katılım sağlıyor. Bu iş birliğinde düzenlenen ilham veren etkinlikler çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ebeveynlere koçluk yapmak üzere Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk de seminer düzenliyor. Çocuklar burada etkinlik yaparken ebeveynler de bilgilendirme almış oluyor. Etkinliklerin ebeveynlerle de gerçekleşmesi Espark'ın farkı oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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