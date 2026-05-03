Haberler

Erzurum ESOB Olağan Genel Kurulu'nda Rasim Fırat yeniden başkan seçildi

Erzurum ESOB Olağan Genel Kurulu'nda Rasim Fırat yeniden başkan seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 32. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Rasim Fırat, 130 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Yücel Karakaya 122, Hikmet Karaca ise 31 oy aldı. Fırat, 'Hizmette istikrar' vurgusu yaparak, başarıyı ekibine ve Erzurum'a ithaf etti.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Rasim Fırat, yeniden başkanlığa seçildi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) 32. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Rasim Fırat, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. "Hizmette istikrar" vurgusuyla seçime giren Fırat, esnafın güvenoyunu alarak yola devam dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda 291 delegeden 283 kişini oy kullandı. Yapılan seçimde mevcut başkan Rasim Fırat 130 oy alırken Yücel Karakaya 122, Hikmet Karaca ise 31 delegenin oyunu aldı.

Bu sonuçlarla Rasim Fırat, ESOB'da yeni dönemin de başkanı oldu. Fırat'ın yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Rasim Fırat, Ersal Yılmaz, Raci Çavuşoğlu, Gülsün Musaoğlu, Fuat Yılmaz, Selim Alak ve Necmettin Şöğütlü.

Fırat, seçimler sonrası yaptığı konuşmada; "Bu başarı benim şahsıma ait değil; hem ekip arkadaşlarıma hem de Erzurum'a aittir. Esnafımıza bir iz bırakmışız ve seçimi gönüllere girerek kazanıyoruz. Seçime, son anda olmayan, gerçekçi olmayan vaatlerle, basını kullanarak kazanılmaz. Seçimler, gönüllere girerek kazanılır. Demek ki, ben ve ekip arkadaşlarım bugüne kadar gönüllere dokunduk, gönüllere hitap ettik ve bundan sonra da kaldığımız yerden aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

Galatasaray'dan son karar: 40 milyon Euro verildiği anda satılacak
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

Galatasaray'dan son karar: 40 milyon Euro verildiği anda satılacak
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

İki ilimiz, pazar gününü böyle geçirdi! İşte hasarın görüntüleri
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu