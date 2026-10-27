Esnemez köyü 25 yıl sonra içme suyuna kavuştu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünde, KÖYDES kapsamında yapımı tamamlanan 21 kilometrelik içme suyu isale hattı hizmete açıldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, isale hattının açılışını gerçekleştirerek köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Ayvat, daha sonra köy şehitliğini ziyaret etti. Yaklaşık 25 yıldır içme suyu sorunuyla karşı karşıya olan köyde, yeni isale hattının hizmete girmesiyle içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı