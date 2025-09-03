Esnaf Salih Pektaş, 30 Yıldır Sokak Kedilerine Bakıyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Salih Pektaş, iş yerinin önüne koyduğu mama ve suyla yaklaşık 30 yıldır yüzlerce sokak kedisine sahip çıkıyor.

Her gün sabah ve akşam kapısının önüne mama ile su bırakan Pektaş, zamanla hayvanların kendisine alıştığını ve kaçmadığını söylüyor. Çatıda doğan yavrularla birlikte yıllar içinde yüzlerce kediye baktığını belirten Pektaş, şu anda da düzenli olarak bakım yapmaya devam ettiğini ifade ediyor. Salih Pektaş, "Hayvanlar aç susuz geliyor, ben de kapının önüne suyla mama koyuyorum. 30 senedir bu gidiyor, o geliyor, kimi kayboluyor, kimi ölüyor ama yerine hep yenisi geliyor. Çatıda her yıl 5-10 yavru doğuyor, büyüyor ve gidiyor. Bugüne kadar yüzlerce kediye bakmışımdır." dedi.

"Bir tas suyu çok görmemek lazım"

Sokak hayvanlarını yaz kuraklığında su bulamakta zorlandığını belirten Pektaş, "Yiyecek bir şekilde çöpten bulabiliyorlar, ama su bulamadıkları için ölüyorlar. Yazın kuraklıkta bir tas suyu çok görmemek lazım, sadece kediler değil köpekler, kuşlar, kirpiler, kaplumbağalar da faydalanıyor. Onların da bizim kadar yaşama hakkı var. Bir kedi bugüne kadar bir insana zarar vermedi, sadece dostluk verdi. O yüzden hayvanlara eziyet edenleri Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kedilerin benle bağ kurmalarını istemem"

Kedilerin kendisiyle bağ kurmasından kaçındığını söyleyen Salih Pektaş, "Burada baktığım kedileri fiziksel olarak dokunarak sevmiyorum. Çünkü kediler bir insana bağlanırsa sokakta çok zorluk çekiyorlar. Ben eğer seversem fiziksel olarak bana bağlanırlar ben bunu istemiyorum. Burada gelirler suyunu içerler yemek yerler ve giderler. Benle bağ kurmalarını istemem." - ESKİŞEHİR