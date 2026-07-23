Eskişehirspor'da iki önemli isim son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir spor Kongre Üyesi Mesut Erol ile kulübün eski Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Eskişehir spor Kulübü Kongre Üyesi Mesut Erol ve kulüpte geçmiş dönemlerde sportif direktör olarak görev yapan Ayhan Taşçı hayatını kaybetti. Aynı zamanda Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkan Vekili ve Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi Başkan Vekili olan Taşçı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Her iki ismin vefatı, spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Mesut Erol ve Ayhan Taşçı için Hacı Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, spor camiasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mesut Erol ve Ayhan Taşçı'nın cenazeleri, defnedilmek üzere götürüldü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aile bireylerine, törene katılan protokol ve vatandaşlar tarafından başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı